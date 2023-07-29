贵州梵净山金顶建筑外墙变粉红 多人被立案调查

世界自然遗产地贵州梵净山景区金顶寺庙外墙的颜色疑似被改成粉红色引发关注。贵州省铜仁市人民政府星期五（7月28日）就梵净山金顶建筑外墙维修有关问题调查处理情况进行通报，多名责任人被调查处理。

根据新华社报道，贵州梵净山的金顶建筑外墙在维修时被改变原有颜色。相关视频显示，梵净山金顶释迦殿和弥勒殿外墙被涂成了粉红色，而此前这两座殿颜色为灰色。

针对这一情况，铜仁市委、市政府成立调查组进行了调查核实。经查，武陵景区管理公司在未完善手续的情况下启动梵净山金顶建筑外墙安全维修，擅自改变墙体颜色，违反了《铜仁市梵净山保护条例》等相关法规。梵净山管理局履职不力，对有关问题失管失察，造成了严重社会影响。

经研究决定，对梵净山管理局副局长胡瑞峰、规划建设管理科科长邱阳、武陵景区管理公司总经理杨圣免职并立案审查调查；对梵净山管理局局长尚空、武陵景区管理公司董事长陶花园立案审查调查。

此外，武陵景区管理公司游客综合服务部工作人员不了解维修的具体情况，在接受电话咨询时作了不符事实的回答，已责成公司对其进行批评教育。目前，专家组已现场指导维修工作，将尽快恢复建筑原有风貌。铜仁市将深刻汲取教训，举一反三，进一步加强梵净山保护管理工作。

多名近日前往梵净山景区旅游的游客发布视频称，梵净山金顶上面的两处房屋，释迦殿和弥勒殿，两殿原来是青砖黑瓦，疑似外墙被刷成了粉红色。

网民表示自己没有加滤镜，“真的是粉色”，“我上周去的，有些部位就是粉色的”。

多家媒体此前联系梵净山景区工作人员，得到的回复均为，原来的青砖黑瓦没有刷成红色，“可能是游客拍照的时候使用了滤镜。那个不是粉红色，是原本的颜色。”