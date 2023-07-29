中欧班列今年累计开行提前破万列，发货量也较去年增加逾两成。

据新华社报道，X8020次中欧班列星期六（7月29日）上午10时18分从义乌西站开出，前往西班牙马德里，这也使今年中欧班列累计开行达一万列，较去年提前22天破万列，发送货物108.3万标准箱，同比增长27%。

中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）货运部负责人说，疫情防控平稳转段后，中国外贸进出口稳中提质，跨境货物运输需求旺盛。

金华货运中心义乌经营部中欧班组班组长徐贤通介绍，该趟班列满载110标准箱，货物包含小商品、汽车配件、电动自行车、光伏组件等。班列将从新疆阿拉山口口岸出境，预计21天后到达马德里。

班列运营方义乌市天盟实业投资有限公司运营副总裁叶秋然说，从义乌始发的“义新欧”中欧班列运输的商品品类和货值逐年增加，高附加值、高科技产品呈增长趋势。

为保障中欧班列开行稳定畅通，国铁集团加强通道运输能力建设，完成一批铁路口岸及后方铁路通道补短板项目。例如满洲里口岸新建国际货场投用，中欧班列日换装能力由420标准箱提升到840标准箱。国铁集团同时也加强中欧班列枢纽节点建设，并积极探索中欧班列跨越黑海、里海南通道线路开发，努力打造“多向延伸、海陆互联”的运输服务网络。

国铁集团货运部负责人表示，国铁集团接下来将坚持共商共建共享原则，加强国际铁路合作，为保障产业链供应链稳定、服务新发展格局以及高质量共建“一带一路”作出更大贡献。