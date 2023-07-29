比亚迪据报告知印度合作伙伴希望取消合资建厂计划

知情人士透露，比亚迪已告知印度合资伙伴，希望取消两家公司价值10亿美元（约13.31亿新元）的电动车合资建厂计划。

据路透社星期五（7月28日）报道，比亚迪和印度合资伙伴梅加工程与基础设施公司（Megha Engineering and Infrastructures）今年4月向印度政府提交了一份合资在印度生产电动汽车的提案。

但在初步审查中，包括财政部和外交部在内的三个印度部委的官员，对两家企业投资提交的计划提出安全担忧，并表示反对。

两名知情人士透露，比亚迪高管上周告诉梅加公司，比亚迪希望退出这项投资。但梅加公司呼吁比亚迪在等到印度政府的审查情况更加明朗后，再决定是否放弃电动汽车生产计划。

目前还不清楚比亚迪会否考虑重返这项计划。截至星期四，比亚迪尚未正式撤回投资提案。

在中国和印度发生一系列边境冲突之际，中印在投资领域也发生摩擦。印度从2020年起对来自中国的投资进行更严格的审查。知情人士说，在这种情况下，比亚迪明白合资提案将受到政治影响。

知情人士说，比亚迪这几个月来已持续在努力打消印度政府的担忧，包括在印度生产的比亚迪电动汽车将提供印度语言的应用程序语音激活命令，且这些汽车收集的所有数据都将存储在印度。