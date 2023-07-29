陈吉仲8月1日升任台湾农业部长

台湾行政院农业委员会主任委员陈吉仲将于8月1日升任农业部长。

综合《联合报》、三立新闻网和东森新闻云等台媒报道，台湾行政院星期五（7月28日）公布，农业委员会（简称农委会）将改制为农业部，8月1日正式挂牌，首任部长是农委会主任委员（简称主委）陈吉仲。

台湾行政院长陈建仁星期六（29日）说，陈吉仲一向就是尽心尽力，不但阻止非洲猪瘟进入台湾，且持续努力使台湾尽速成为亚洲唯一“猪瘟非疫区”的地区。陈吉仲很照顾农渔民，所实施的政策也得到农渔民的支持，疫后也提出很多照顾农渔民的措施。

陈建仁表示，农委会升格为农业部，实际上是农渔民的盼望，希望陈吉仲接任农业部长以后，能在新的基础上继续努力，为农渔民谋福利，使台湾农产品能够外销国际之外，也能让农渔民的照顾更周延。

台湾行政院发言人林子伦星期五也公布，环境部部长将由台湾中兴大学校长薛富盛接任。

林子伦指出，行政院环保署（以下简称环保署）将于8月22日改制为环境部，署长张子敬已向行政院表达他推动环境部成立的阶段性任务已完成，无意接任环境部部长。首任环境部部长将由中兴大学校长薛富盛接任。张子敬将转任行政院政务委员。

林子伦介绍，薛富盛是美国康奈尔大学材料科学与工程学系博士，曾任台湾中兴大学工学院院长、中兴大学研发长、国科会工程处材料工程学门召集人等职务。

林子伦说，近年来全球因气候变迁，导致极端天气发生的机率与强度日渐增加，台湾在环境永续与能源发展政策上也须尽速与国际接轨。薛富盛不但学养俱佳，也是国际知名学者。他在校长任内积极推动环境永续发展、循环经济研究及自然碳汇研究，行政院长陈建仁期许薛富盛能发挥所长，推动台湾净零排放转型及完善碳管理机制。