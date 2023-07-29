中国发布暴雨红色预警 北部多地或出现大暴雨

中国中央气象台星期六（7月29日）发布暴雨红色预警，预计北部多地将出现暴雨或特大暴雨。这是中央气象台启用预警发布机制以来，第二次发布红色预警。

综合《北京日报》和观察者网报道，中国中央气象台星期六傍晚6时发布暴雨红色预警，预计星期六晚8时至星期天（30日）晚8时，河北、北京、天津、山西中东部、河南北部、山东中西部等地有大到暴雨，其中，河北中南部、北京中南部、天津、河南西北部等地部分地区有大暴雨，河北中南部沿山地区、北京西南部等地部分地区特大暴雨（250～400毫米）。

安徽西北部和南部、浙江中部沿海、福建中部沿海、广东中部、云南西南部、陕西中部、黑龙江东部、吉林北部等地部分地区有大雨或暴雨。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30～70毫米，局地可超过100毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

暴雨预警信号分四级，分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示。暴雨红色预警是指，三小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续。

《北京日报》指出，这也是自2010年中国中央气象台正式启用预警发布机制以来发布的史上第二个暴雨红色预警，上一次还是2011年9月29日。

预警指示了防御指南，政府及相关部门按照职责做好防暴雨应急和抢险工作；停止集会，停课、停业（除特殊行业外）；做好山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御和抢险工作。

同时，中国水利部和中国气象局也在星期六傍晚6时联合发布了红色山洪灾害气象预警。预警指出，预计，星期六晚8时至星期天晚8时，北京西南部、河北西部、山西东部等地的部分地区发生山洪灾害可能性大（橙色预警），局地发生山洪灾害可能性很大（红色预警）。其他地区也可能因局地短历时强降水引发山洪灾害。