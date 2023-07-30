法国和中国将就化妆品监管框架开展合作

法国和中国已同意合作改善化妆品监管环境，以保护市场准入和产品安全。

据彭博社报道，法国财政部星期六（7月29日）说，两国将成立工作组，努力协调监管，工作组第一次会议将于今年年底前在法国举行。

根据中国财政部发布的中法经济财金对话联合情况说明，工作组的工作主题包括，化妆品监管法律法规、监管经验和最佳实践的信息交流；在产品信息等知识产权、打击假冒伪劣化妆品方面开展合作；在标准和检查领域开展合作等。

法国财长勒梅尔目前正在中国访问，讨论经济和金融合作事宜。此前，法国总统马克龙4月曾访问中国。

彭博社6月1日曾报道，欧盟针对中国有关化妆品公司的规定提出了担忧，因北京方面要求欧莱雅、LVMH等企业如果在中国销售商品必须提供详细的产品信息。

中国会分阶段实施这项规定，化妆品企业需提供原料和生产工艺细节，原材料采购以及配方构成等数据。大部分信息都收集并存储在中国当局管理的数据库中。

彭博社引述不具名知情人士的话报道称，欧洲公司的主要担忧是中国可能打着产品安全的幌子让他们交出商业秘密。没有证据或迹象表明，中国将把从化妆品企业收集的信息用于恶意目的。

长期以来，欧盟和美国一直抱怨中国的某些政策和做法可能导致技术和知识产权的转让。尽管如此，如果想要进入庞大的中国市场，欧盟公司除了遵守这些规定别无他法。