贵州“村超”决赛落幕 车江一村队夺冠

经过了两个多月的比赛，中国贵州“村超”星期六（7月29日）决赛落幕，车江一村队夺得冠军。

据新华社报道，“村超”自今年5月以来在中国贵州省黔东南州榕江县（三宝侗寨）举行，由榕江组织村民，成立20支草根足球队参赛，全称“榕江（三宝侗寨）和美乡村足球超级联赛”。

星期六的比赛由此前小组赛中领先的车江一村队、忠诚村队争夺冠军，场坝村队和新中村队争夺季军。当天中国各地的数万名游客、球迷涌进榕江县，球场内人山人海，座无虚席。

季军争夺赛于星期六下午6时开始。场坝村队在前30分钟内贡献了两粒精彩进球，球队获得领先。随后，场坝村队又快攻打进一球。下半场，场坝村队继续发挥良好，最终以5:0胜出，获得季军。

冠军争夺赛于晚上8时打响。开场不到一分钟，车江一村队率先进球。两分钟后，忠诚村队头球攻门成功，追平比分。比赛第39分钟，忠诚村队打进一球，反超车江一村队。此后，双方均无进球，直至全场补时阶段，车江一村打进一球，扳平比分，将比赛拖进点球大战。最终，车江一村队在点球大战中4:3获胜，赢得冠军。

比赛间隙，主办方还安排了侗族大歌以及千人齐跳的多耶舞等民族歌舞。现场气氛热烈，观众欢呼声不断。

贵州“村超”自5月13日开赛以来，榕江县20支球队共为观众奉献了98场比赛。