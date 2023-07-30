美决定对台军援 国台办指台正变成火药桶

中国大陆国台办批评美国决定向台湾提供价值约3亿4500万美元（4亿5916万新元）的军事援助，并指民进党政府不断乞求美国提供军援的做法，正在把台湾变成火药桶、弹药库。

据央视新闻报道，国台办发言人陈斌华星期六（7月29日）以答记者问形式说，中国大陆坚决反对美国向台湾提供武器，并指民进党政府顽固坚持台独分裂立场，企图倚美谋独、以武谋独，不断乞求美国向台湾售武或提供军援，强化与美军事勾连。他们的所作所为正在把台湾变成火药桶、弹药库，加剧台海兵凶战危。

陈斌华也说，无论民进党政府、台独分裂势力花多少台湾老百姓的纳税钱，买多少美国武器，“都动摇不了我们解决台湾问题、实现祖国完全统一的坚定意志，都抵挡不了我们维护国家主权和领土完整的强大实力”。

综合彭博社和路透社报道，美国星期五（28日）宣布，美国将向台湾提供价值约3亿4500万美元的军事援助，包含国防设备与培训。

根据这项安排，美国将通过总统提取权（Presidential Drawdown Authority），避开往往漫长的武器承包和生产过程，更快速地向台湾提供武器和支援设备。

美国议员曾指出，武器承包和生产过程导致总值190亿美元的武器虽获得批准，但尚未交付给台湾。