中国有意推动轻工业增长并优化北交所做市商制度

中国出台更多促进经济增长的措施，包括促进与消费紧密相关的轻工业增长，以及发展旨在帮助小企业融资的北交所。

据彭博社报道，工业和信息化部、国家发展改革委、商务部三部门联合印发《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》，工作方案的目标包括2023至2024年轻工业增加值平均增速4%左右。

工信部在政策解读文件中说，2023年上半年，中国轻工业增加值同比增长0.4%，低于工业平均。轻工业占中国出口总值的四分之一以上，工业增加值占全部工业的16.2%，是工业经济稳增长的重要力量。

工信部称，作为稳出口的方式之一，政府将支持企业参加国际展览展示活动，建设海外设计研发机构及营销渠道，指导轻工行业加强“一带一路”、RCEP地区市场研究，引导企业合理安排产业布局投资。公告并称将加快推动通过中欧班列运输轻工产品。

同样在星期五，中国证监会星期五（7月28日）公布了《证券公司北京证券交易所股票做市交易业务特别规定（征求意见稿）》，意见稿称放宽做市商资格准入，包括将最近12个月净资本要求降低50%至不低于50亿元人民币（9.31亿新元）、放宽评级要求。

中国证监会称，此举意在“促进市场保持合理流动性水平”。北交所于2021年底启动，旨在扩宽小企业和科技初创企业的融资渠道。

中共政治局星期一（7月24日）由中共总书记习近平主持召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议释放出进一步放宽楼市管控、刺激消费和化解地方债务风险的信号。中国股市星期二（25日）全面大涨。