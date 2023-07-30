勒梅尔：法国希望有更好中国市场准入条件

正在访华的法国经济、财政及工业、数字主权部部长勒梅尔说，法国希望有更好的中国市场准入条件，并强调中美欧不存在脱钩可能性。

据路透社报道，勒梅尔星期天（7月30日）与中国官员会面后在记者会上说，为了与中国建立平衡的贸易关系，法国需要向中国出口更多商品。

勒梅尔说，法国正走在正确的道路上，在法国化妆品方面，为实现更好中国市场准入条件铺平道路，并补充说，他反对各国与中国脱钩的幻想。中国、美国和欧洲之间不存在脱钩的可能性。

他还说，中国公司在欧洲投资和发展业务是件好事。

勒梅尔星期六（29日）与中国国务院副总理何立峰共同主持第九次中法高级别经济财金对话时也说：“我们欢迎中国对法国进行重大新投资。”

何立峰则说，中国愿与法国进一步加强政策沟通，深化务实合作，密切国际与多边事务协调，推动中法全面战略伙伴关系迈上新台阶。

根据中国财政部发布星期六发布的情况说明，中法达成22点共识，包括双方致力于推动双边贸易便利化、中方欢迎法国参与月球探测项目等。

在数码经济领域，包括在5G方面，法方承诺在两国包括国家安全在内的法律法规基础上，继续以公平、非歧视方式处理中国企业的授权许可申请。

中国是法国的第三大贸易伙伴，仅次于欧盟和美国，法国却愈发担心自己会被卷入中美这两大经济体之间日益激烈的竞争中。

据法国国际广播电台报道，勒梅尔星期一（31日）将前往深圳，与中国投资者和大老板会面，包括比亚迪汽车老板。