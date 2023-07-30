禁制令申请驳回后《愿荣光归香港》贴文被大量转发

香港法院驳回港府针对反修例运动歌曲《愿荣光归香港》的禁制令申请后，与这首歌有关的贴文被大量转发，但当地律师提醒，转发仍可能违法。

据香港《明报》报道，禁制令申请被驳回后，有网民随即在社交平台分享《荣光》MV，并加上“并非禁歌”字眼，相关帖文在星期六（7月29日）被转发了超过200次。

大律师严康焯说，法院拒绝批出临时禁制令，仅代表在民事方面，法庭不干预有关行为，转发《荣光》仍有可能触犯《香港国安法》等刑事罪行。

资深大律师汤家骅则说：“大家明知这首歌可能会被用作宣传港独工具”，若继续转发《荣光》有可能被控。至于检控后是否会被定罪，汤家骅说，这取决于转发者的意图是否涉及组织、策划、参与或实施鼓吹港独等行为。

香港高等法院星期五（28日）驳回禁制令申请，并指这可能会损害言论自由并造成潜在的寒蝉效应。

在多项国际体育赛事播出香港得奖选手的国歌时，误播了《愿荣光归香港》而不是中国国歌《义勇军进行曲》后，港府向法院申请禁止以任何方式传播《愿荣光归香港》。

香港美国商会对这项裁决表示欢迎，并说司法独立有助巩固香港的全球竞争力，会方已向特区政府反映，商界担心禁制令可能为营商环境带来负面影响，认为特区政府必须小心翼翼地经营“两制”。