德教育部长：中国政府奖学金是战略工具

德国教育部长瓦钦格认为，中国政府提供给青年学者的奖学金是中国的一个战略工具，让中国可以从国外获取知识，缩小科技差距。

综合法新社和德国之声报道，瓦钦格（Bettina Stark-Watzinger）星期六（7月29日）告诉巴伐利亚媒体集团（Mediengruppe Bayern），她对中国学生可能带给德国的潜在风险感到担忧。她说：“中国正日益成为科学研究领域的竞争者和系统性竞争对手。”

瓦钦格认为，德国研究机构和大学有责任保护自身免受领取中国留学基金委（CSC）奖学金的学生所进行的间谍行为。

德国埃尔朗根大学今年5月决定，自6月1日起不再接收CSC奖学金获得者，成为德国第一所决定叫停与中国留学基金委合作的高校。

埃尔朗根大学的管理层说，中国奖学金获得者必须同CSC签订协议，“这种协议不允许CSC奖学金获得者自由行使德国《基本法》所规定的言论自由和学术自由。”

埃尔朗根大学还说，中国留学基金委资助的大多是博士生，而目前已注册的学生仍可以继续他们的学业。

瓦钦格对埃尔朗根大学的做法表示赞同，并称此举也应激励其他机构重新审视与CSC的关系。

瓦钦格上个月还曾敦促德国高校结束与孔子学院的合作，并称面对中国对科学和教育的直接影响，德国必须设定明确的界限。

德国之声和德国媒体调查机构Correctiv今年3月曾报道，中国政府如何通过奖学金来控制在德学子，包括签订限制性协议，与大使馆保持联系，在学成后回中国等。

德国政府本月还发布一份64页的对华策略文件，内容涵盖安全政策以及经济和科学合作。德国总理朔尔茨在策略发布后发推文说，德国不打算与中国脱钩，“但我们希望未来减少在关键领域的依赖性。”