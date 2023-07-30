辽宁宣布清理政策晦涩难懂等影响振兴发展情形

中国辽宁官方宣布，将清理政策条款晦涩难懂、随意执法等影响振兴发展的情形。

据《辽宁日报》报道，辽宁星期六（7月29日）召开清理影响振兴发展做法工作部署电视电话会议，会上宣读了关于清理影响振兴发展做法的通知，明确列出20个重点清理情形。

这些情形包括政策条款晦涩难懂，承办主体、执行标准、工作边界不明确，下级单位无法落实和执行的；政策公开发布不及时、解读不充分，影响政策落实落地的。

有案不立、压案不查，长办不结、久审不决、久执不结，不利于维护经营主体和人民群众合法权益的；过度执法、重复执法、随意执法、选择性执法，小事大罚、一事多罚，以罚代管、只罚不管的，也是清理对象。

其他被点名的情形还包括：变相指定供应商、服务单位、检查测评机构及中介机构的；投资采购时，存在隐性门槛、歧视性评标做法的；在各类整改落实工作中，解决问题长效机制建立不及时、效果不明显，同类问题反复出现的。

辽宁官方为此设下2023年8月底取得阶段性成果，2024年7月底集中清理工作基本结束的目标。

据澎湃新闻报道，辽宁省从今年3月开始，启动清理省本级地方性法规工作，力争通过本次清理，一揽子解决省本级地方立法中存在不一致、不适应、不协调、不衔接问题，为实施该省全面振兴新突破三年行动营造良好的法治环境。

在这之后，辽宁省破坏营商环境问题专项整治工作部署会议6月在沈阳召开。会议要求各地区各部门在细化举措上发力，各专项任务牵头单位要抓紧制定具体的工作方案，做到“一事一策”，明确责任分工；要在线索收集上发力，把群众反映强烈的、紧迫的突出问题当作整治的“靶子”，多渠道受理破坏营商环境、侵害企业群众利益诉求的问题线索等。