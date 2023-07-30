中国主持人涂磊被证明清白后发声：精神折磨谁偿还？

中国知名主持人涂磊在被证明清白后向大众发声：“现在我是清白的，但是我和我家人所受到的痛苦和精神折磨，谁来偿还？”

根据杭州市公安局西湖区分局星期六（7月29日）发布的情况通报，一女性网民“比心”（视频发布者谭某）星期二（25日）晚在多个网络平台发布视频，视频中她持身份证举报涂磊曾对其强奸、骚扰。涂磊于星期三（26日）报案。

谭某在接受警方询问时，表达前后自我矛盾，自述在电视上看节目认识涂某，但生活中从未与涂磊见过面。

通报称，谭某自2017年被医院确诊为精神分裂症住院治疗以来，有多次在多地医院问医就诊记录，所发布视频已在其家属劝说下删除。警方已协调安排谭某在医院就诊，初步诊断为幻觉妄想状态。

在谭某发布视频后，涂磊曾在个人社交账号上作出回应，称女子在造谣，自己并不认识该女子。涂磊还在视频中说：“现在的网络环境恶劣到了这种程度吗？有些人的道德已经沦丧到如此的地步吗？”

但由于近年来已有朱军、史航等多名公众人物被指性侵，不少网民表示“不要急着站队”“让子弹飞一会儿吧”。

杭州警方通报发出后，涂磊再次发布视频，称自己和家人受到痛苦和精神折磨。他还说：“那些因为谣言和网暴离开这个世界的人，他们的生命和他们的家人受到的痛苦和折磨，该由谁来偿还？”

涂磊曾主持过《非你莫属》，并在情感综艺类节目《爱情保卫战》中担任情感导师，以犀利的点评著称。他的抖音账号有粉丝5000万人。