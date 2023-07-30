港财政司长：第二季经济增幅放缓但整体仍在改善

香港财政司司长陈茂波说，星期一（7月31日）将公布的第二季香港本地生产总值预估数字，按年增幅可能较第一季稍放缓，但整体经济仍处于改善的轨道上。

据星岛日报报道，陈茂波星期天发表网志称，随着香港与大陆以及世界各地恢复便捷往来，本地消费和访港旅游业是今年以来推动经济复苏的主要动力。拉动经济增长的“三头马车”当中，私人消费在第二季仍然是支撑增长的主要环节。

但他指出，“三头马车”中的货物出口，在外围环境持续疲弱下仍然面对相当严竣的压力。香港商品出口货值继第一季按年下挫18%后，在第二季继续按年下跌13%，输往大陆、美国及欧盟的出口均有减少，输往大部分其他主要亚洲市场的出口也继续录得不同程度的跌幅。

至于另一头“马车”本地固定投资，在第一季扭转跌势后，最近也有放缓迹象。陈茂波说，受到加息和外围经济前景疲弱影响，固定投资第二季预计将回软。

陈茂波说，由于市场预期发达经济体的息口仍会高企一段时间，受金融状况紧缩、地缘政治、环球以及大陆经济情况等因素影响，资产市场表现受压。他说，即将公布的第二季本地生产总值预先估计数字，虽然按年增长幅度可能较第一季稍为放缓，但整体经济仍处于改善的轨道上，“事实上，复苏的路程往往并不平坦，而是在起伏中前进，最重要是能继续保持向上。”

陈茂波总结称，在外围环境仍然复杂多变的情况下，香港必须灵活积极应对，不断加固复苏的势头，让增长的动力不断增强，“有国家的坚实支持，在政府、各界和市民一同努力下，香港的经济必定会更全面、更多元、更有力的方向昂首发展。 ”