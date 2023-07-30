政治局定调适时调整房地产政策 北京深圳：抓好贯彻落实

在中共政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确政策支持方向后，一线城市北京、深圳在周末表态，誓言会结合当地房地产实际情况，抓好贯彻落实工作。

北京市住房和城乡建设委员会星期六（7月29日）在微信公众号上说，将同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。

据中国《证券时报》报道，易居研究院研究总监严跃进认为，北京市住建委此次表态信号意义重大，意味着北京在购房政策方面会有宽松的做法。

深圳市住房和建设局隔日（30日）也在微信公众号上公布，会同市有关部门、中央驻深机构和各区抓好贯彻落实，更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实推进保交楼工作，切实维护房地产市场秩序，促进深圳房地产市场平稳健康发展。

合肥官方则在28日的全市房地产工作专题会议上要求，以创新举措促进房地产市场平稳健康发展，提出大胆稳妥推进商品房“现房销售”试点；为避免公摊面积比例过大，要积极探索商品房销售按套内面积计价；“城中村”改造是公益性项目，并非营利性工程，大胆探索土地供应“定向挂牌、协议出让”。

会议也要求主动识变应变求变，政策举措成熟一条落实一条，早出台、早落地、早见效。发现偏差，要及时纠正。

中共政治局7月24日在会议上强调，要适应中国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

在这之后，新华社星期四（27日）报道，住房和城乡建设部部长倪虹在企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。