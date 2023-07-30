携带诋毁中共领导人书刊入境 长沙一国企负责人被双开

中国湖南长沙一家国有企业的负责人严重违纪违法被开除中共党籍和公职，他的违纪行为包括私自携带有诋毁、污蔑中共领导人内容的书刊入境。

据长沙晚报7月28日报道，经长沙市委批准，长沙市纪委监委对长沙市产业投资集团有限公司原党委书记、董事长张君来严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，张君来严重违反政治纪律，私自携带有诋毁、污蔑党和国家领导人内容的书刊入境，想方设法隐匿证据，处心积虑对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受礼品礼金，接受可能影响公正执行公务的旅游活动安排；践踏组织原则，不按规定如实报告个人有关事项；毫无纪法底线，违规从事营利活动，大搞权色交易；生活腐化，道德败坏；与不法商人沆瀣一气，利用职务上的便利为他人谋利并非法收受财物，数额特别巨大。

通报称，张君来身为党员领导干部、国有企业负责人，丧失理想信念，背离初心使命，严重违反党的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

通报称，依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经长沙市纪委常委会会议研究并报市委批准，决定给予张君来开除党籍处分；由长沙市监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。