义乌上半年电子商务交易额达2340亿人民币

有着“世界小商品之都”称号的浙江省义乌市，今年上半年录得电子商务交易额超2340亿元（人民币，下同，约435亿新元），同比增长11.57%，电子商务保持稳定增长态势。

据浙江日报社旗下“潮新闻”星期五（7月28日）报道，今年上半年，义乌实现电子商务交易额2340.31亿元，同比增长11.57%；新设电商经营主体10万1100户，同比增长54.05%，其中企业2万4000户，个体户7万7000户，分别是2022年新设量的1.36和1.61倍。

据报道，截至6月底，义乌全市共有电商经营主体54万零800户，同比增长28.21%，占全市经营主体总量一半以上，占全省电商经营主体的三分之一。

报道也引用第三方统计机构数据称，1月至6月，义乌实现内贸网络零售额1407.95亿元，同比增长10.58%。

在网红直播带货方面，今年上半年，义乌全市开展网红直播带货31万场，同比增长22.53%；完成零售额230.45亿元，同比增长20.64%。

报道还介绍，在跨境电商领域，义乌目前已招引亚马逊、Shopee、Lazada、速卖通等跨境电商平台落地。其中，亚马逊全球物流团队义乌服务中心启用，成立中国首个产业带集货运营中心；Shopee、速卖通义乌运营中心实现常态化运行，构建了“店开全球”的对接机制。此外，阿里国际站也针对义乌产业带特色，上线了“义乌小商品产业带专区”。

数据显示，今年上半年，义乌跨境电子商务交易额646.5亿元，同比增长12.92%。

义乌市欧驰进出口有限公司总经理刘名洋介绍，一场跨境直播帮助工厂卖了100万美元（约133万新元）的货物；企业销售额同比增长30%。他说：“跨境电商对接的是全球市场，这块蛋糕很大，但竞争激烈，尤其近年大量的国内企业涌入赛道。”