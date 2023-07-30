上半年中国规上文化企业营收同比增长7.3%

中国今年上半年规模以上文化及相关产业企业实现营业收入59357亿元（人民币，下同，约11051亿新元），同比增长7.3%。

据新华社报道，中国国家统计局星期天（7月30日）发布的数据显示，二季度，规上文化企业营收增速比一季度加快3.3个百分点，文化产业延续回升向好态势。

统计数据显示，二季度，中国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入同比增长10.7%，自2021年三季度以来，首次实现营业收入单季两位数增长。

分领域看，上半年文化核心领域实现营业收入38711亿元，同比增长12.5%；占规模以上文化企业营业收入比重为65.2%，占比高于上年同期三个百分点。

文化服务业带动作用明显增强，文娱休闲行业加速回暖。上半年，文化服务业实现营业收入30758亿元，比上年同期增长14.9%，增速比一季度加快4.7个百分点。文化服务业营业收入占规模以上文化企业比重为51.8%，占比高于上年同期3.4个百分点。

文化新业态营业收入占比接近四成。上半年，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入23588亿元，比上年同期增长15%，快于全部规模以上文化企业7.7个百分点，增速比一季度加快3.9个百分点。文化新业态行业营业收入占全部规模以上文化企业营业收入比重为39.7%，占比高于上年同期2.6个百分点；对全部规模以上文化企业营业收入增长的贡献率为75.6%。

文化企业利润也保持较快增长。中国国家统计局社科文司高级统计师张鹏说，受上年同期基数较低、文化服务业企业经营较快恢复等因素影响，上半年规模以上文化企业利润同比增长35.4%，延续一季度增长态势。上半年，规模以上文化企业营业收入利润率为8.06%，比上年同期提高1.67个百分点。