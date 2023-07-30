黑龙江一楼盘推出老房免费换新房

中国黑龙江省哈尔滨市一房地产开发商为了卖房，推出老房免费换新房政策。

据每经网星期天（7月30日）报道，推出该政策的楼盘为哈尔滨松北区绿地东北亚国博城。据置业顾问介绍，会有中介公司给老房子做评估，大概在两个月周期内把老房子卖掉，卖掉的钱在国博城这边再买，最高补贴40万元（人民币，下同，7.45万新元）。

国博城营销总监介绍，这是该楼盘第一次做这种活动。有置换买房意向的有约25套，最后成交12套。目前成交的房源普遍有个特点，房龄大多在10年左右。

根据房天下数据，该项目规划建设住宅楼栋41栋，总户数1200户。2019年11月首期开盘销售，均价约12000元/平方米，今年4月29日均价回落至9500元/平方米。

居研究院数据显示，哈尔滨房地产市场库存量大，房屋买卖面临较大压力。今年1-6月，哈尔滨新建商品住房成交面积分别为6万平方米、15万平方米、7万平方米、16万平方米、24万平方米、27万平方米；供应面积分别为43万平方米、2万平方米、10万平方米、6万平方米、15万平方米、19万平方米。截至6月底，库存面积803万平方米，同比增加5%。

深圳南山区弘基翰林九锡项目去年7月也曾推出过“以旧换新、以房换房”，以普通住宅换公寓房。翰林九锡是弘基地产在深圳开发的首个顶豪公寓产品。