湖南平江县24乡镇在一家打印店花费174万元人民币

中国湖南省岳阳市平江县24个乡镇在同一家打印店打印，四年间共花费174万余元（人民币，下同，32万新元）。

湖南岳阳市纪委监委星期六（7月29日）通报了近年来查处的五起领导干部利用职权或影响力为亲友牟利典型案例。其中一个案例中，平江县科学技术协会原副主席、党组成员余志辉利用职务便利，违规为子女经营活动谋取利益。

通报称，余志辉2018年至2021年在平江县农村人居环境整治指挥部督导办（简称“督导办”）工作期间，利用职务便利向相关乡镇打招呼，要求对其子余某某经营的文印店生意予以关照。

鉴于余志辉在督导办工作可以为乡镇提供环境督查的暗访时间、人员等信息，全县24个乡镇均按其要求在该文印店制作人居环境宣传册、公示牌等资料，共计174万余元。

通报说，余志辉还存在其他违纪问题。余志辉2023年3月受到党内严重警告处分，违纪所得予以收缴。

另据澎湃新闻报道，平江县纪委监委今年4月通报四起乡村振兴领域不正之风和腐败问题典型案例时，余志辉也被点名。

这份通报披露的时间跨度为2016年至2021年12月，时任县农村人居环境整治指挥部督导办副主任凌玉龙，工作人员杨文、黎想根、李交良、余志辉等人在开展农村人居环境督查工作过程中，接受可能影响公正执行公务的宴请，收受管理服务对象红包礼金共计11.93万元，并利用职务便利，以透露督查时间等方式对相关乡镇（街道）考核排名予以关照。此外，余志辉还存在其他违纪问题。

2023年3月，杨文、黎想根、李交良分别受到党内警告处分，凌玉龙、余志辉分别受到党内严重警告处分。其他责任人均受到相应处理，违纪资金已于2022年6月30日前主动上缴。