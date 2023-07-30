中国官媒：短期内蚂蚁集团重新上市的可能性不大

针对中国金融管理部门公布了对蚂蚁集团的处罚后，传出蚂蚁正在为重启IPO铺路的消息，中国官媒中新社引述接近监管的人士称，短期内蚂蚁集团重新上市的可能性不大。

中新社“国是直通车”星期六（7月29日）发文，针对媒体报道蚂蚁集团重组并计划重启香港IPO的消息，引述了上述消息人士观点。

彭博社星期三（7月26日）引述知情人士报道，蚂蚁集团正考虑把区块链、数据库管理服务和国际业务，剔除在主要实体之外，而这个实体会申请大陆的金融控股公司牌照。一旦蚂蚁集团完成重组并获得金融控股公司牌照，便可在香港上市，不会像之前那样寻求在香港和上海两地上市。据报道，这项计划已告知部分股东，但重组计划尚未敲定，可能还会发生变化。

不过，接近监管的人士告诉中新社，蚂蚁集团重启IPO一方面要合法合规，另一方面企业也会根据自身内部情况和外部市场情况来作判断。

该人士称，从近期了解到的情况来看，短期内，蚂蚁重新上市的可能性不大。

报道也引述市场人士称，接受处罚的蚂蚁决心重装上路，而从目前公布的情况看，此次处罚有利于蚂蚁完善公司治理、加强风险管理、提高整体经营合规水平，预计后续其申设金控公司、申请征信等业务牌照的进度可能会加快。

截至目前，蚂蚁集团尚未回应中新社对上述媒体报道的求证请求。

中国政府7月7日宣布对蚂蚁集团处以71.23亿元（人民币，下同，13.31亿新元）的罚款，结束了对这家金融科技巨企的整顿，并表示对平台企业金融业务从集中整改，转入常态化监督。市场也预测，这标志着北京对科技企业的严打将告一段落。

完成整改后，蚂蚁集团立即宣布启动回购7.6%的股权，回购价格对应的公司估值约为5671亿元，比2020年上市前的2800亿美元（3780亿新元）市值下降70%。