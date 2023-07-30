意防长：加入一带一路是糟透决定

意大利国防部长克罗塞托认为，意大利加入中国“一带一路”倡议是糟透（atrocious）的决定，原因是此举在促进意大利出口方面，没有起多大作用。

据路透社报道，克罗塞托（Guido Crosetto）在意大利《晚邮报》（Corriere della Sera）星期天（7月30日）刊登的访问中说，这是临时做出且糟透的决定，此举使中国对意大利的出口成倍增加，但在意大利输华出口方面，则没有出现相同情况。

克罗塞托说：“今天的问题是：如何在不伤害（与北京之间）关系的情况下，（从‘一带一路’倡议中）退出。因为中国确实是竞争对手，但也是伙伴。”

意大利和中国在2019年签署谅解备忘录，由此成为迄今唯一加入“一带一路”倡议的G7成员国。此举招致美国和欧盟批评。

意国对华出口总额从2019年的130亿欧元（192亿新元），增至去年的164亿欧元。

意大利总理梅洛尼在星期四（27日）于白宫与美国总统拜登会面后说，意国政府必须在12月前就“一带一路”倡议事宜做出决定，并宣布她不久后将前往北京访问。

梅洛尼星期六（29日）在一个意大利电视台新闻节目上说，意大利虽是“一带一路”倡议的一部分，却不是与中国贸易联系最紧密的七国集团国家，并认为这是自相矛盾的情況（paradox）。

她也认为，这显示即使不属于“一带一路”倡议的一部分，也可以有良好的对外关系和贸易伙伴关系。