山西矿企瞒报40起事故死亡矿工43人 16公职人员被查

山西省官方调查发现，位于代县的精诚矿业自2003年8月成立的近20年间，共瞒报40起生产安全事故，涉及43名矿工死亡。目前警方已对包括精诚矿业主要负责人在内的28人采取刑事强制措施，16名涉嫌严重违纪违法的公职人员被立案审查调查并留置。

中国新闻周刊6月底报道，自2007年至2022年9月1日发生滑塌事故期间，精诚矿业有30多名矿工因生产安全事故死亡被瞒报，报道引起官方重视。

山西省联合调查组星期天（7月30日）发布关于代县精诚矿业矿工死亡瞒报事件调查处置情况的通报称，山西省为此组建由省纪委监委、省公安厅、省应急厅等部门参加的联合调查组进驻忻州市代县，对代县精诚矿业有限责任公司（以下简称精诚矿业）矿工死亡瞒报事件进行提级调查处置。

通报称，调查组赴陕西、四川、重庆等地和省内相关县（市、区），调查走访遇难矿工的家属、亲友、工友，并制作证人询问笔录，调取相关部门和企业资料，目前有关问题基本查清。

调查发现，到2022年发生“9·1”滑塌事故前，精诚矿业先后瞒报生产安全事故40起、死亡矿工43人。

经查，精诚矿业在不同矿洞组织开采作业，单个矿洞一般三至五人，发生亡人事故后，矿企封锁消息、隐匿不报，并把遇难矿工家属分别安排在外地单独谈判，通过威逼利诱、私下达成高额赔偿、签订“封口协议”等方式，蓄意逃避责任、逃避处罚、逃避惩处。

调查还发现，精诚矿业存在层层转包、挂靠资质和管理混乱等诸多问题，企业履行主体责任以收取承包人安全押金了之，以包代管、只包不管。承包人生产组织技术能力不足，人员流动性大，没有进行全覆盖的安全教育培训，没有按照安全要求和设计方案进行开采。

调查组也查明，2004年初，精诚矿业承包人金富军开始涉足代县铁矿开采行业。2006年至2018年期间，金富军先后承包代县多个铁矿开采业务，通过分包矿洞、投资入股、找活干、包食宿、给钱花等手段，先后将老乡和部分当地人笼络在身边，主要通过承包矿山交易、强迫交易、开设赌场等手段攫取钱财，形成了以其为首的黑社会性质组织，共涉及故意伤害、敲诈勒索、非法存储爆炸物和不报、谎报安全事故等八项罪名17起犯罪事实。

调查组查明，属地监管部门没有对精诚矿业进行有效的安全生产监督检查，未及时发现和彻底查处矿企瞒报行为。对发现的问题整改也是“蜻蜓点水”，既没有现场查核，更没有效果反馈，纵容了精诚矿业的非法违规行为屡次发生。

在对瞒报事件的处置方面，通报称，调查期间，应急管理部门已注销代县精诚矿业一、二采区的《安全生产许可证》。初步认定精诚矿业已不具备安全生产条件，山西省委、省政府决定依法予以关闭，给予主要负责人潘某某、王某某终身不得担任非煤矿山主要负责人的行政处罚。

在调查中，对瞒报事件的责任追究已同步开展，截至目前，公安机关已依法对包括精诚矿业主要负责人潘某某、王某某在内，涉嫌不报安全事故罪、重大责任事故罪、重大劳动安全事故罪的28名嫌疑人，采取刑事强制措施。

纪检监察机关正在彻查瞒报背后存在的权钱交易、利益输送、失职渎职等腐败问题及“保护伞”。截至目前，已对16名涉嫌严重违纪违法的公职人员立案审查调查并采取留置措施。

对上述犯罪嫌疑人和涉嫌严重违纪违法的公职人员，将依规依纪依法处理，对其涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉。