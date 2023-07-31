彰化县议会议长宣布退出国民党 被解读为郭台铭或参选

被外界视为支持台湾鸿海创办人郭台铭的彰化县议会国民党籍议长谢典林，星期一（7月31日）凌晨在社交平台宣布退党。台湾媒体报道，政坛人士预估，下一步可能是郭台铭宣布参加总统选举。

谢典林在脸书发文称，在情感上无法继续与国民党并肩作战，并说：“面对明年的总统大选，我也相当认同必需团结所有力量，才能下架贪腐无能的政府，但局势演变至今，却变成同志间相猜忌的肃杀气氛。”

谢典林也称，身为立法委员兼国民党中央党部副秘书长、彰化县党部主委的胞姐谢衣凤是他决定退党的原因之一。

谢典林说，他敬爱谢衣凤，并称：“跟大姐是家人，但也是独立的个体，我不希望再有让有心人见缝插针的机会，暂且先离开栽培我的国民党。”

郭台铭随后在贴文留言回应：“谢议长，党籍或许不再，但是党魂永存！唯有在野团结整合成功，取得总统、立委大选胜利，才能将中华民国从战争边缘拉回和平正轨，我们继续一起努力。”

在发文前，谢典林星期六（29日）陪同郭台铭在彰化为一名无党籍镇长候选人助选。

据台湾《联合报》报道，在国民党提名侯友宜参选总统后，谢典林遇到媒体询问时，他的回应先是“支持党提名人选”，后来就改为“支持非绿阵营的总统”，直到在脸书宣布退出国民党，不再暧昧不明，正式表态。

报道称，谢典林退出国民党，对于地方政治生态会产生巨大影响。政坛人士称，谢衣凤是国民党下届彰化县长的热门人选，而传闻谢典林也有意角逐，如今他的退党，更为下届彰化县长选情投下变数，甚至牵动下届议长选举，谢典林的赌注相当大。谢典林此举也被解读为郭台铭可能会宣布参选总统。