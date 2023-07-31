中国13个省份上半年GDP增速超6%

安徽省统计局星期天（7月30日）发布安徽今年上半年经济数据，中国31个省区市上半年的国内生产总值（GDP）数据全部出炉，其中13个省份增速超6%。

据澎湃新闻报道，经中国国家统计局初步核算，上半年国内生产总值为59万3034亿元（人民币，下同，约11万1163.1亿新元），按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点。

上半年的数据显示，在同比增速方面，有15个省份增速超过全国水平的5.5%，13个省份增速超6%。其中，上海、海南、西藏三省份增速超过8%，吉林、内蒙古两省份超过7%，上海是所有省份中增速最高的，达到9.7%。

从经济总量来看，与去年同期相比，广东、江苏今年上半年破6万亿元；上海、河北、北京突破2万亿元；贵州则成功突破1万亿元。

数据显示，广东、江苏、山东、浙江、河南五省今年上半年GDP超过3万亿元，而四川、湖北、福建、湖南、安徽、上海、河北、北京则处于2万亿元的梯队。

从居民人均可支配收入来看，与去年同期相比，今年上半年，上海（4万2870元）、北京（4万1358元）双双突破4万元，与浙江（3万4317元）、江苏（2万7795元）、天津（2万6655元）成为居民人均可支配收入排名前五的省份。