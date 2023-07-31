侯友宜今起访问日本将赴松本楼

国民党总统参选人侯友宜将从星期一（7月31日）起率团访问日本三天，预计将与日本国会议员、侨界友人等会面，并前往拥有120年历史的松本楼。

据台湾《联合报》报道，此行也将是前总统马英九2007年参选总统访日后，暌违16年，国民党再次有总统参选人访日。

侯友宜将在访日第三天参访位于东京的松本楼。报道称，孙中山当初被袁世凯政府逼迫海外流亡时，处境艰辛，只能在东京召集追随者，重新竖起革命大旗。他在日本时，受到好友梅屋庄吉鼎力相助，松本楼更成为孙中山与追随者的聚会场域。因此，松本楼在“中华民国”史上具有特殊的政治意义。

松本楼是一座位在东京都千代田区日比谷公园内的三层楼老建筑，二楼是法式餐厅，一楼是西式小餐厅、花园雅座。报道称，侯友宜将在松本楼宣誓守护“中华民国”决心。

侯友宜办公室介绍，这个“友谊之旅”除了让各界更了解侯友宜之外，也期盼台日无论在区域安全、政治及经贸等层面与议题，都能有更紧密交流和实质合作。

侯友宜团队人士称，以往台湾民众普遍认为，民进党与日本关系较为亲近，但侯团队人士想让日本及台湾民众了解到，国民党是有能力与亚洲最重要盟友维持良好关系的政党。侯友宜此次出访，也可让选民重新认识侯友宜，翻转选民刻板印象。