浙江武义火灾调查报告出炉：九人刑拘 20名公职人员被处分

中国浙江省官方发布浙江武义重大火灾事故调查报告，认定该事故为重大生产安全责任事故，目前已有九人被刑事拘留，20名公职人员被处分。

据澎湃新闻报道，位于浙江省金华市武义县泉溪镇的浙江伟嘉利工贸有限公司，今年4月17日下午发生一起重大火灾事故，导致11人死亡，过火面积约9000平方米，直接经济损失2806.5万元人民币（约525.97万新元）。

浙江省应急管理厅官方网站星期天（7月30日）发布《浙江武义伟嘉利工贸有限公司“4·17” 重大火灾事故调查报告》，认定该事故是一起因违法电焊施工引燃违规存放的拉丝调制漆引发火灾并迅速蔓延，业主违法搭建并改变厂房使用性质，造成疏散楼梯、自动消防设施等安全条件不符合规范，企业未开展应急救援演练导致人员死亡的重大生产安全责任事故。

经调查，造成人员死亡主要原因为拉丝稀释剂与油漆等猛烈燃烧产生有毒有害浓烟。起火处一层二层连通，货梯、疏散楼梯未封闭形成“烟囱效应”，大量烟气从生产流水线连通处、电梯井和疏散楼梯等处往二层三层快速扩散，导致三层员工通过疏散楼梯逃生较为困难。

武义县消防救援大队大队长姚波、武义县应急管理局局长李浩、武义县住房和城乡建设局局长李小伟、金华市应急管理局局长胡宏立等20名公职人员分别被给予政务记大过、政务警告处分或诫勉处理等。

此外，伟嘉利公司法定代表人、事发厂房房东胡伟文，家风公司法定代表人、火灾发生单位主要负责人程俊杰等九人已被依法刑事拘留。