中国网络主播喝农药自杀 亲属起诉前粉丝

中国一名网络主播喝农药自杀，家属认为网暴是主因，决定起诉一名前粉丝。中国法院将在星期二（8月1日）开庭审理这起案件。

据中国澎湃新闻报道，这名主播“管管”孙凡宝2月喝下一瓶农药，送医后抢救无效身亡，年仅38岁。孙凡宝家属称，孙凡宝是因持续遭遇网暴而自杀的，因此提起刑事自诉。

孙凡宝的家属及律师在向法院提交的刑事自诉状中写道，孙凡宝因2021年驾拖拉机进藏走红网络，作为户外主播活跃于短视频平台，被告胡某某是孙凡宝的粉丝。后来，胡某某对孙凡宝的认识产生变化，在未加核实的情况下，于2022年8月至2023年2月期间，在网络空间组织他人公然发表贬低、损害孙凡宝人格的侮辱性言论，实施捏造事实、破坏其声誉行为，导致孙凡宝精神彻底崩溃，于2023年2月11日直播时喝农药自杀，经抢救无效于2023年2月14日离世。

他的家属请求法院追究胡某某侮辱罪、诽谤罪刑事责任，并要求胡某某承担合计181万4545元（人民币，下同，33万8107新元）的附带民事赔偿责任。

孙凡宝的抖音账号“管管拖拉机”在2021年6月18日发布第一条短视频，记录开拖拉机从老家临沂平邑县前往西藏的第一天。他最热门的一条去西藏的视频获得了约22.5万个点赞，2.8万条评论。

他的家属称，孙凡宝自杀前约半年的时间里，遭遇了持续的网暴、造谣，并称数名“黑粉”通过在抖音平台发布视频、在直播间发布评论等方式发表具有侮辱性、诽谤性、攻击性的言论；在孙凡宝生前发布的截图中，有账号写道，“（孙凡宝）售三无产品膨化机”、“自驾游管管从来都是卖假货骗人”、“管管拖拉机自驾主播行骗”。有的账号也对孙凡宝妻子进行攻击，评论中有侮辱性的言语。