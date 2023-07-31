香港西贡牛尾洲附近海域发现鲸尸

香港西贡牛尾洲附近海域星期一（7月31日）出现鲸鱼尸体，猜测是7月中旬在西贡水域出没觅食的布氏鲸，伤口疑似由螺旋桨打击造成。

综合香港《明报》、东网报道，西贡渔民星期一早上出海时，于西贡牛尾洲以南海面发现有鲸鱼翻肚并漂浮在海上。网传视频显示，该鲸鱼尸身爆裂，有内脏溢出，视频中有渔民叹息说，“螺旋桨打到肠子都出来了”。

警方接到报案后，海洋公园及香港海洋公园保育基金团队，联同渔农自然护理署已前往相关水域处理，并对现场进行详细了解。保育机构或会取走鲸尸解剖，了解其死亡原因。

香港生态教育及资源中心总监程诗灏指出，鲸鱼一般会跳起再反身跌入海中，不会静止地反转身体浮于海面，若此情形发生，鲸鱼极有可能已经死亡。

据报道，继7月中旬发现有鲸鱼出没西贡水域觅食以来，不少香港民众出海追寻鲸鱼的行踪。不过，人类的近距离接触会使鲸鱼变得紧张，甚至可能使它们难以休息和进食，进而受到伤害，对它们的生命构成一定的威胁。

海洋公园及保育基金已强烈呼吁公众不要出海观鲸，并声明会适时公布相关消息。

报道称，所有鲸豚动物均受《野生动物保护条例》保护，不负责任的观鲸行为可能构成故意干扰受保护野生动物罪，违反该条例者一经定罪，最高可判一年有期徒刑，并处罚款10万港元（约1.71万新元）。

程诗灏也促请当局制订新指引保护鲸鱼，如要求所有船只在鲸鱼半径50米外关闭引擎。