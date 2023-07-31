台三读通过性骚修正案：受害者成年后三年可申诉

台湾5月底起接连曝出性骚扰丑闻后，立法院三读通过《性骚扰防治法》等性平三法修正案，性骚扰事件未成年受害者将可以在成年后三年内申诉。

综合台湾《自由时报》《联合报》和中央广播电台报道，台湾MeToo运动风潮方兴未艾，为回应外界期待，行政院提出性平三法（性别平等教育法、性别平等工作法、性骚扰防治法）修正草案。立法院也召开临时会，加快修法进程。

《性別平等教育法》修正草案已在上星期五（7月28日）三读通过，另外两个修正草案则在星期一（31日）通过。

修正案明定意图性骚扰者，处两年以下有期徒刑、拘役或外加新台币10万元（4238新元）以下的罚金。

修正案也增订权势性骚定义，雇主若性骚扰，可面对最多100万元罚款，监禁三年。

根据针对《性骚扰防治法》的修正案，性骚扰事件发生时，被害人若是未成年者，可以在成年后三年内提出申诉。

法案将移送总统及行政院，经总统公布后正式生效。

参与修法的民进党立委范云认为，台湾性别平等运动，是继同性婚姻后，新的里程碑，更是还给MeToo被害人正义的第一步，接下来社会的集体目标，是改变纵容性骚扰的文化。

国民党立委游毓兰说，期盼修法后推动初期，劳动部积极向卫福部、教育部取经，尽全力提升职场性别平等。民众党立委陈琬惠认为，各单位接下来应努力处理执法事宜，打造友善平等的职场环境。