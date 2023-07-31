侯友宜盼台日共同促进印太地区安全稳定

国民党总统参选人侯友宜星期一（7月31日）上午抵达日本羽田机场，展开三天访问行程。他抵步后在脸书发文称，希望看到台湾和日本共同促进印太地区安全与稳定。

侯友宜在脸书写道，他这次出访将拜会日本国会议员，向日本政界、侨胞和民众问好，让日本友人能够更了解“中华民国”在维护区域和平稳定，以及坚定台湾民主自由制度的决心。

他说，台日之间关系悠久，包括地理、文化、历史等多重因素交织而成，台日关系是紧密不可分的，要继续深化。

侯友宜还说，日本是稳定亚太区域秩序非常重要的国家，台湾希望与日本维持紧密友好关系，未来，一起建构自由与开放的印太关系，在台日对话的基础上，共同促进印太地区的安全与稳定。

侯友宜抵达日本参访的首站是东京妈祖庙，由东京妈祖庙董事长詹德薰亲自接待。

综合《自由时报》和东森新闻云等台媒报道，詹德薰4月已答应担任民进党总统参选人赖清德的关东信赖台湾之友会顾问，上个月又牵着民众党总统参选人柯文哲的手喊“冻蒜”（当选）。随行媒体因此询问侯友宜这趟行程是否要挖墙脚，也请詹德薰当顾问。

对此，侯友宜说，詹德薰是日本华侨界响当当的人物，50多年来帮助很多台湾人，因此大家来日本都会找他，向他学习。大家都是朋友，都一起为“中华民国”努力，为台湾这块土地奉献。

面对媒体询问是否有意愿当侯友宜的顾问，詹德薰说，如果受邀的话会答应。至于台湾总统选举会支持谁当选，詹德薰则说，要等到投票当天才做决定。