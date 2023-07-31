中共甘肃岷县委原书记受贿逾9000万人民币被判无期徒刑

中共甘肃省岷县县委原书记郭世杰被控受贿，涉案金额达到超过9000万元（人民币，下同，1685万新元），被中国法院判处无期徒刑。

甘肃省庆阳市中级人民法院星期一（7月31日）在微信公众号上公布一审宣判结果。法院31日公开宣判郭世杰受贿案，以郭世杰犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。随案移送的赃物，判决依法没收，上缴国库；尚未追缴到案的赃款，判决继续追缴。

郭世杰被控从2009年至2021年，在担任甘肃省漳县县委副书记、县长、岷县县委书记期间，利用职务便利以及职权、地位形成的便利条件，在工程承揽、项目招标、土地使用权转让、资金结算等方面为他人谋取利益，非法收受他人财物价值人民币2659.578102万元，伙同特定关系人张小娟共同收受他人财物6696.221万元，共计9355.799102万元。

法院审理认为，郭世杰身为国家工作人员，利用职务便利，为他人谋取利益，单独或伙同特定关系人多次非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为构成受贿罪。在共同犯罪中，郭世杰起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。鉴于郭世杰具有坦白情节，认罪悔罪，受贿所得部分追缴到案，可对其从轻处罚。综合考虑郭世杰犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，遂作出上述判决。