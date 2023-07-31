北京暴雨 门头沟区大量汽车被冲走两人死亡

中国首都北京市门头沟区自星期六（7月29日）开始连续遭遇强降雨，河水暴涨，路面积水成河，暴雨引发山洪，冲走大量汽车，目前已致两人死亡。

据《人民日报》报道，门头沟区在星期一（7月31日）上午的抢险巡查中，在河道中发现两人。被发现时，两人均已失去生命体征。

据“北京房山”微信公号最新消息，与门头沟区相邻的房山区大石河流域、拒马河流域星期一出现超标准洪水，沿线多处已出现险情，官方呼吁市民主动配合属地政府统一安排，远离河道、山体、积水路段等风险区域，按照统一组织，及时转移避险。

另据澎湃新闻、海客新闻报道，门头沟区星期一因暴雨向永定河泄洪，水深最深处达到0.5米，同时有道路出现路面塌陷，造成道路半幅阻断。现场视频画面显示，门头沟区河水暴涨、汹涌翻滚，路面积水成河，短时暴雨引发山洪，冲走大量汽车。

据北京市气象局通报，7月29日20时至31日14时，北京全市平均降雨量182.0毫米，城区平均190.4毫米，房山区平均347.8毫米，门头沟平均322.5毫米；最大降雨出现在门头沟高山玫瑰园，可达580.9毫米。

北京市水文总站星期一早上11时预计，房山区大石河流域漫水河断面晚些时候将出现红色预警标准洪水，因此升级发布洪水红色预警。

此外，北京市规划自然资源委联合北京市气象局，于星期一下午2时55分升级发布地质灾害气象风险红色预警。预计从7月31日12时至8月2日12时，北京市房山、门头沟大部，石景山、海淀、丰台西部，昌平西部和北部，发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的风险很高。