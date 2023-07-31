香港廉政公署首次允许大三生投考

香港廉政公署执行处展开新一轮招聘计划，拟招募60名调查主任和助理调查主任，并将首次允许四年制大三学生投考。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港廉政公署星期一（7月31日）发布通告，宣布上述消息。

为配合新一轮招聘，香港廉政公署将于8月19日在北角廉署大楼首次举办廉署招聘体验日，让有志投身反贪工作的人士参观大楼内的执法设施，率先体验廉署严谨的执法程序，以及模拟拘捕及搜查行动。参加者可现场申请投考廉署职位和进行入职体能测试，合格结果将即时纪录并获认可，廉署招聘体验日的报名截止日期为8月13日。

廉署招聘体验日活动包括招聘讲座，将介绍廉署的执法工作及招聘流程，廉署人员也将与参加者有互动环节，分享工作点滴及交流投考心得。

香港廉政公署说，投考者须符合相关学历与入职条件，并通过廉署安排的测试。成功获聘者，将负责执行处的反贪执法工作，并获安排持续在职培训。调查主任及助理调查主任从即日起，开放接受投考申请，截止日期为9月1日。

为响应最新公务员招聘安排，香港廉政公署首次接受四年制大三学生申请投考，即欢迎2024与2025年毕业生投考。

香港廉政公署介绍，有意投考调查主任者须持有香港任何一所大学颁授的学士学位或同等学历。起薪点薪酬为5万3105元（港元，下同，约9059新元），顶点月薪为10万7770元。有意投考助理调查主任者须在香港中学文凭考试考获五科第二级或同等或以上成绩，或在香港中学会考考获五科第二级／E级或以上成绩，或具同等学历，起薪点薪酬为2万6815元，顶点月薪为4万8610元。