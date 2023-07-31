网传湖南桃源县委书记自杀 县委办称“因病”警方称正调查

对于网传湖南常德市副市长、中共桃源县委书记庞波自杀死亡的消息，当地官方回应称县委书记死亡是“因病”，警方则称正在调查。

据大皖新闻报道，星期一（7月31日）有网传消息称，庞波已于星期天（7月30日）自杀死亡。

常德市桃源县县委办公室工作人员星期一上午证实庞波去世的消息，称去世的时间是7月30日。对于庞波的死亡原因，该工作人员称是“因病”。

桃源县公安局一位工作人员称，对于县委书记庞波的死亡原因还在调查中。常德市委宣传部工作人员受询时则说，“不太清楚具体情况，详情可能要问桃源宣传部那边。”但桃源县委宣传部电话无人接听。

常德市人民政府网站显示，庞波位列副市长一栏的最后一位，简介中介绍，庞波现任职务是“常德副市长、桃源县委书记”。

公开信息显示，庞波是湖南临澧人，毕业于常德师专中文系，1996年10月至2008年3月在常德市委组织部工作。此后在常德市鼎城区、津市任职。2015年9月开始任桃源县委副书记，2016年2月开始任桃源县县长，2020年9月开始任桃源县委书记，2022年6月被任命为常德市副市长。

在桃源县人民政府网站搜索“庞波”，结果显示，他最近一次公开活动报道是在十多天前的7月19日，他当天主持召开了一个会议，也带队调研桃源县农村户厕问题摸排整改工作。