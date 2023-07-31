中国发改委：促消费政策不是掏空钱包透支需求

中国国家发改委官员强调，官方推出促消费政策不是“掏空钱包”“透支需求”，将推动居民收入增长与经济增长基本同步，通过消费能力提升来提高居民消费意愿。

中国国家发改委星期一（7月31日）上午发布恢复和扩大消费的20条措施，从大宗消费、住房需求、服务消费等方面入手，提振复苏乏力的内需。

中国国家发展改革委副主任李春临星期一下午在记者会上进一步说，居民消费是满足居民美好生活愿望的关键环节，“让居民开心花钱、买到心仪的商品和服务，本身就是利民生的好事”。

他强调，促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求”，相反，促消费政策的出发点是帮助居民节约开支，买到物美价廉的商品，买到更有科技含量、更符合需求的新产品、新服务，避免不法“套路”、假冒伪劣等产品。政府施策更有效、更惠民，老百姓消费和福利就能同步得到提升。

李春临说，这次印发20条新举措，希望通过优化政策和制度设计，进一步满足居民消费需求，释放消费潜力。

另外，对于政府将如何改善消费者的消费意愿，李春临说，就业和收入都是影响消费的重要因素，持续扩大就业、促进居民增收，是提高居民消费能力、提升居民消费意愿、释放居民消费潜力的有效手段。

他指出，发改委将聚焦重点、精准施策，落实就业优先政策，加强困难群体就业兜底帮扶，推动更多低收入群体迈入中等收入行列，多渠道增加中低收入群众要素收入，多渠道增加城乡居民财产性收入，推动居民收入增长与经济增长基本同步，通过消费能力提升，提高居民消费意愿。