TEDxGuangzhou演讲活动延期举办

TEDxGuangzhou演讲活动主办方决定，原定在8月13日举行的活动将延期举办，原因与广州执法单位提出活动需要符合《境外非政府组织境内活动管理法》要求有关。

主办方星期一（7月31日）在微信公众号上宣布活动延期举办时，并没有公布新日期。

主办方解释，广州市公安局境外非政府组织管理办公室早前与主办方取得联系。办公室认为，TEDxGuangzhou活动是一个在境内开展活动的境外非政府组织，因此应该按照《管理法》的要求，设立境内代表机构，或者取得临时活动备案。

主办方强调，他们并不属于这个法律管辖中的在境外注册、要在中国开展业务的境外非政府组织，并说：“我们是一群志愿者，我们自发选择演讲的内容和邀请讲者。”

主办方说：“在这之前我们也从未遭遇过类似的问题，但他们无论如何做出了这个判断。”他们也说，虽然并不符合《管理法》中明确的适用范围，但在得到这一通知后依然积极地去寻求按照《管理法》要求获得临时活动备案的可能性。

他们称，需要在活动开展前15天提交备案申请，而他们在原定活动时间前17天得到这一通知。

主办方说，在经过多方的沟通努力和衡量之后，他们判断，在短期内无法获得临时活动备案；如果选择无临时活动备案继续活动，“则有可能背上莫须有的罪名”。