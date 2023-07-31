山东省政协原常委周立军被双开

经中共山东省委批准，山东省纪委监委对省政协原常委、社会法制委员会原副主任周立军严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予周立军开除中共党籍以及开除公职处分。

据中央纪委国家监委网站星期一（7月31日）公布，经查，周立军理想信念丧失，宗旨意识淡薄，对党不忠诚、不老实，处心积虑对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受礼品、礼金；违反组织原则，隐瞒不报个人有关事项；执法犯法，以权谋私，利用职务便利为他人在企业经营、项目承揽等方面谋取利益，并非法收受巨额财物。

通报称，周立军严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

公开资料显示，今年62岁的周立军大学本科学历，1978年11月参加工作，1980年11月加入中国共产党。他于2006年至2013年间，曾在山东省人民检察院担任过党组成员、副检察长、检察委员会委员、二级高级检察官、党组副书记（正厅级）等职务。

周立军在2018年任山东省司法厅副厅长（正厅级），后在2021年进入山东省政协担任社会法制委员会副主任。

山东省纪委监委网站今年2月7日公布，周立军涉嫌严重违纪违法，接受山东省纪委监委纪律审查和监察调查。