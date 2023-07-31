贝莱德原中国区负责人汤晓东将加盟城堡证券

城堡证券（Citadel Securities）聘请贝莱德原中国区负责人汤晓东，驱动公司在华业务的增长。

彭博社引述城堡证券星期一（7月31日）发布的声明报道称，55岁的汤晓东将于9月份履新，出任公司新设的中国区负责人职位，与监管机构和商业伙伴密切合作，并直接向首席执行官赵鹏汇报工作。

在多数金融公司削减亚洲成本之际，城堡证券却在扩大规模。汤晓东在中国金融行业有着数十年经验，预计将可帮助这家美国公司应对中国日益复杂的监管环境。

赵鹏在声明中称，中国依旧是全球投资者的重要投资目的地，汤晓东经验丰富，在此区域的业绩表现有目共睹，对政策和监管见解独特，相信将驱动公司下一阶段的全球业务增长。

过去三年，城堡证券在亚太地区员工人数增加了一倍多，拥有超过250名员工。冠病疫情期间，城堡证券在新加坡、东京和印度的Gurugram新设办事处。

城堡证券在2月份获得中国合格境外机构投资者核准，可直接参与中国资本市场，且业务范围扩大。

另据第一财经网报道，今年6月，原贝莱德中国区负责人、贝莱德基金管理有限公司董事长、贝莱德亚太区执行委员会委员汤晓东离职，引发业内极大关注。贝莱德是全球资产管理规模最大的资管机构。当时贝莱德中国回应记者称，汤晓东完全因为个人原因离任，希望在公司以外的事业探索机会，贝莱德对于中国市场的承诺不变。