上海要求因城施策支持刚性和改善性住房需求

上海官方要求贯彻新发展理念，因城施策，支持刚性和改善性住房需求。

据上观新闻星期一（7月31日）报道，上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局召开专题会议，认真学习领会7月24日中央政治局会议和近期一系列重要会议精神，研究部署下阶段全面推进“两旧一村”改造等民心实事工程。

上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局将在市委、市政府领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，促进上海房地产市场平稳健康发展。

中国总理李强7月21日主持召开国务院常务会议，要求推进超大特大城市城中村改造，以改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展。

中共政治局上星期一（24日）在会议上强调，要适应中国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

新华社上星期四（27日）报道，住房和城乡建设部部长倪虹在企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。