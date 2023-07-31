火箭军司令员王厚斌和政治委员徐西盛升任中国上将

中共中央军委晋升上将军衔仪式星期一（7月31日）在北京八一大楼举行，火箭军司令员王厚斌和政治委员徐西盛晋升上将。此消息间接证实香港媒体报道，称火箭军司令员李玉超已被中共中央军委反腐机构调查人员带走。

据新华社报道，上述仪式星期一上午10时举行，中央军委主席习近平出席晋衔仪式。中央军委副主席张又侠宣读了习近平签署的晋升上将军衔命令。中央军委副主席何卫东主持晋衔仪式。

习近平向晋升上将军衔的两名军官火箭军司令员王厚斌和政治委员徐西盛颁发命令状，表示祝贺。仪式结束后，习近平等领导同晋升上将军衔的军官合影。中央军委委员李尚福、刘振立、苗华、张升民等参加晋衔仪式。

据财新网、《北京青年报》等报道，这是中央军委今年举行的第三场晋升上将军衔仪式。这次晋升仪式上，王厚斌和徐西盛分别以火箭军司令员与政委身份首次公开亮相。王厚斌此前担任海军副司令员，徐西盛此前担任南部战区副政委兼南部战区空军政委。两人均为跨军兵种履新。

这也意味着同为上将的李玉超和徐忠波分别卸任火箭军司令员和政治委员。两人分别于去年1月和2020年7月晋升上将军衔。

简历显示，王厚斌长期在海军任职，曾任东海舰队副参谋长兼舟山基地副司令员、南海舰队参谋长、海军副参谋长、海军党委常委等职。2019年，王厚斌晋升中将军衔。

资料显示，徐西盛长期在空军系统内负责政治工作，曾担任空军福州指挥所政委、原北京军区空军政治工作部主任、中部战区空军政治工作部主任等职。2018年，徐西盛晋升中将军衔。

香港《南华早报》星期五（7月28日）引述知情人士报道，中国人民解放军火箭军司令员李玉超、副司令员刘光斌，和前副司令员张振中，已被中共中央军委反腐机构调查人员带走。

中国火箭军部队近日传出高级将领涉贪腐被调查，中共总书记、中国国家主席习近平要军队高层党委把正风肃纪反腐不断向纵深推进，以提高领导备战打仗能力。