选情大幅落后特朗普 德桑蒂斯剑指中国最惠国待遇

为了提振低迷的党内选情，佛罗里达州州长德桑蒂斯在公布的经济议程中表示，他当选总统就将取消中国的贸易最惠国待遇。

据彭博社报道，德桑蒂斯当地时间星期一（7月31日）在率先投票的新罕布什尔州的一个仓库对100多名听众说：“我们必须恢复这个国家的经济主权，并从中国手中夺回我们的经济控制权。我们两国之间滥用和不对称的关系必须结束。”

德桑蒂斯的经济议程既有共和党传统的主张，如减税和放松监管，也有对中国更加强硬和减免美国人的学生贷款负债等民粹主义主题。他曾表示，希望将美国经济的年增速提高到3%。德桑蒂斯的目标是在宣传自己在佛州取得的成就外传递更多信息，并接触更广泛的受众。

德桑蒂斯经济议程的副本显示，其核心是对中国采取更强硬的立场，包括禁止进口含有被窃知识产权的商品、限制美国企业分享关键技术，以及禁止向中国共产党党员或相关者出售农地等资产。

德桑蒂斯还表示要任命一位“将专注于维护美元稳定，而不是当下政治压力”的美联储主席。此言意味着他若当选会换掉任期在2026年5月才结束的鲍威尔。

锡耶纳学院和《纽约时报》周一发布的民调凸显了德桑蒂斯面临的挑战：54%的潜在共和党选民支持特朗普，远高于他的17%。这37个百分点让特朗普对长期屈居第二的德桑蒂斯创下了迄今最大的优势。