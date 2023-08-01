中国外交部：共建“一带一路”符合中意双方利益

对于意大利防长称意加入“一带一路”倡议是“草率和糟透”的决定，中国外交部回应称，进一步挖掘共建“一带一路”合作潜力符合双方利益。

据中国外交部网站，外交部发言人星期一（7月31日）说，共建“一带一路”合作为中国和意大利务实合作搭建了新的平台，在经济贸易、企业合作等方面取得众多务实成果。

发言人称，根据意方统计，今年前五个月意对华出口同比大幅增长58%。进一步挖掘共建“一带一路”合作潜力符合双方利益。

中国官媒《环球时报》星期一刊发题为《别让退出“一带一路”成为意大利的遗憾》的社评说，作为七国集团（G7）里唯一签署“一带一路”谅解备忘录的国家，意大利在中国外交关系中的优先地位、中意关系在中欧关系中的地位显著提升，产生了许多直接和间接利好效应，让意大利占据了一个连接东西的独特而有利的位置。

社评说，如果仅从务实的角度，单纯从意大利的国家利益出发，加入“一带一路”倡议毫无疑问是有利的。但如果掺杂上地缘政治以及美国的施压胁迫，事情就变得复杂了。希望意大利能在排除外界干扰的情况下作出理性决定。“这是考验意大利政治智慧和外交自主的时候”。

意大利国防部长克罗塞托在米兰《晚邮报》7月30日刊登的访问中说：“加入（新）丝绸之路的决定是一种草率和糟透的行为”，它增加了中国对意大利的出口，但对于意大利对中国的出口却没有产生同样的影响。

意大利于2019年在对中国友好的总理孔特的领导下签署了“一带一路”协议，成为唯一加入该倡议的西方大国。如果不采取任何行动，该协议将于今年年底自动续约。意大利现任政府几个月来一直在想办法，如何在不引发北京报复的情况下退出该协议。