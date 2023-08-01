中国商务部：无人机出口管制是国际惯例不针对特定国家

中国商务部强调，中国星期一（7月31日）公布的无人机出口管制是国际惯例，不针对任何特定国家和地区。

商务部在官网以答记者问形式说，中国官方已经就出口管制措施，向有关国家和地区作了通报。

商务部新闻发言人说：“高性能无人机具有一定军用属性，对其实施出口管制是国际惯例。”

发言人也说，近年来，无人机技术快速发展，应用场景不断拓宽，部分高规格高性能的民用无人机转用军事风险不断上升。中国作为无人机主要生产国和出口国，在充分评估论证的基础上，决定适度扩大对无人机的出口管制，不针对任何特定国家和地区。

发言人强调，中国政府一贯反对将民用无人机用于军事目的，并坚定支持中国企业在民用领域开展无人机国际贸易与合作。

商务部也强调，出口管制不是禁止出口。只要用于合法民事用途，在履行相关程序后，都可以正常出口。未来，对于内部合规制度运行良好的出口企业，主管部门将积极采用通用许可等便利措施，支持企业合规出口。

中国商务部、海关总署、国家国防科工局、中央军委装备发展部星期一联合发布公告，从9月1日起，对特定无人驾驶航空飞行器实施临时出口管制，实施期限不超过两年。

中国也将从9月1日起，对民用反无人机系统等特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇相关物项，实施出口管制。

据央视旗下微博账号“玉渊谭天”报道，这是中国首次明确对反无人机系统实施出口管制。

中国国家无线电监测中心副总工程师王俊峰告诉“玉渊谭天”，民用无人机技术和产业快速发展，但各种“黑飞”现象带来的安全风险日益凸显，制止“黑飞”的反无人机系统也伴随而生并迅速发展。对无人机进行有效探测与反制已成为安防等领域的关注重点。在军事战场上，反无人机系统的使用已屡见不鲜。

王俊峰也说，任何反无人机系统在保障合法安全需求的同时，如果不当使用，也可能引发严重的危害后果，包括影响民用航空安全，加剧军事冲突风险等。因此，加强对无人机和反无人机系统的管制非常必要。

中国商务部曾在4月强调，中国生产的无人机并没有被出口到乌克兰战场，并批评美国“毫无根据地散布有关中国无人机出口的虚假信息，对中国企业造谣抹黑”。商务部也说，中国将继续采取必要措施加强对无人机出口管制。

据路透社报道，中国拥有规模庞大的无人机制造业，相关产品也出口到美国等多个市场。

美国国会在2019年禁止五角大楼购买或使用中国制造的无人机及零部件。

美国议员曾指出，超过50%在美国销售的无人机由中国无人机公司大疆制造，大疆无人机也是美国公共安全机构最常使用的无人机。

大疆针对上述出口管制措施告诉观察者网：“我们将严格遵守中国政府今日发布的无人机临时出口管制政策，确保全面合规。”

大疆说，作为一家全球化企业，公司在出口管制领域始终保持严谨负责的态度，一直严格遵守并执行中国及其他业务所在国或地区所适用的出口管制法律法规。

美国国防部和美国商务部尚未就路透社的置评请求做出回应。