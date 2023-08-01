中国出台促民营经济发展28条：支持民企参与重大科技攻关

继“民营经济31条”后，中国官方星期二（8月1日）又出台促进民营经济发展28条措施，多方面提振民营企业信心，其中包括支持民营企业参与重大科技攻关，扩大民营企业信用贷款规模等。

根据中国国家发展和改革委员会网站发布的《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》，新的28条措施从促进公平准入、强化要素支持、加强法治保障等方面入手，提振民营经济发展信心。

在公平准入方面，新措施提出要在国家重大工程和补短板项目中，选取具有一定收益水平、条件相对成熟的项目，形成鼓励民间资本参与的重大项目清单。

新措施强调支持民营企业参与重大科技攻关，牵头承担工业软件、云计算、人工智能、工业互联网、基因和细胞医疗、新型储能等领域的攻关任务。

在贷款支持方面，官方将延长普惠小微贷款支持工具期限至2024年底，持续加大普惠金融支持力度。引导商业银行接入“信易贷”、地方征信平台等融资信用服务平台，强化跨部门信用信息联通。扩大民营企业信用贷款规模。

新措施也将加强对民营经济的法治保障，清理废除有违平等保护各类所有制经济原则的规章、规范性文件等。

在涉企服务领域，新措施提出全面构建亲清政商关系，支持各地区探索以不同方式服务民营企业，多措并举帮助民营企业解决问题困难。

官方也将加大对拖欠民营企业账款的清理力度，重点清理机关、事业单位、国有企业拖欠中小微企业账款。审计部门接受民营企业反映的欠款线索，加强审计监督。

新措施还提到为民营经济发展营造良好氛围，将开展“打假治敲”等专项行动，依法打击蓄意炒作、造谣抹黑民营企业和民营企业家的“网络黑嘴”和“黑色产业链”。

中国官方上月19日发布《关于促进民营经济发展壮大的意见》，对促进民营经济发展提出31条建议，《意见》强调民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，并从民营经济的发展环境、政策支持、法治保障以及促进民营经济人士健康成长等方面，提出多项具体举措。