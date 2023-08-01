港专家：死亡鲸鱼身上伤口或由船只造成

一头进入香港水域的布氏鲸死亡，香港海洋专家认为，鲸鱼身上的伤口很可能是由船只造成。

据星岛日报报道，香港海洋公园动物及保育部总馆长黄永康星期二（8月1日）在电台节目上说，经初步检验，鲸鱼除了两个位于背部较后位置的旧伤口外，背部正中的背鳍位置有一个明显的新伤口，相信是由突如其来的硬物冲击造成。

黄永康说，伤口由船只造成的可能性较高，会抽取鲸鱼的内脏及血液样本进一步化验，对比伤口切割状况等，了解鲸鱼的死前健康状况及死因。

黄永康认为，香港社会应就本次事件进行深度讨论，希望可以优化法规。他说，现在的观鲸指引属自愿性质，容易让巿民或船家进入灰色地带，建议就限速、停船等事项立法，至于是否封海，则要当局继续讨论及研究。

香港海豚保育学会主席郑家泰也指出，鲸鱼身上的新伤，明显是受到强大冲击力所造成。

他说，鲸鱼早前一直在香港水域活动，游水、上水动作都很流畅，也能自行觅食。他说，香港政府部门在处理这次事件上的态度很被动，大多数野生鲸鱼不适应近岸水域，要是当局反应快一点，在发现鲸鱼踪迹初期就劝谕市民不要围观，也许可以帮助鲸鱼存活。

一头估计长约7米的布氏鲸，7月13日起在香港西贡水域出现，引来很多香港民众乘船围观。7月31日，这条布氏鲸被发现已死亡，身上有明显伤口。