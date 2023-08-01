北京水灾：军方派四直升机赴门头沟展开空投转运任务

中国北京受到强降雨引发的水灾影响，军方星期二（8月1日）清晨派出四架陆航直升机，前往受灾地区之一北京门头沟展开空投转运任务。

据中国央视新闻报道，受本轮强降雨影响，北京房山、门头沟等地遭受严重水害，导致三辆在途列车受困，部分地区道路交通完全阻断。

陆军第81集团军某陆航旅8月1日清晨全力投入抗洪救援任务，开展空投救援任务，以有效应对险情，保障受困人员的基本生活和就医需求。

四架运输直升机清晨5时许搭载26名官兵，紧急飞赴北京市门头沟沿河城火车站等地，执行受困列车救援物资空投和病员转运等任务、计划空投1900份食品、900件雨衣、700张毯子等急需物资。

如果现场的天气情况允许，救援人员将采取空中投送和降落分发的方式，将救援物资送到群众手中。

这场水灾导致大量汽车被冲走，街道发生坍塌，也导致两人死亡。

北京官方公布，全市共转移受威胁群众5万2384人。北京广播电视台报道，永定河上游的北京市斋堂水库在7月30日提前进行了预泄，7月31日洪峰形成后，北京市第一次动用了1998年建成的滞洪水库蓄洪。

北京市气象台星期二早上预测，北京市降雨趋于减弱，从8月1日早上8时至2日早上8时大部地区有中雨，局地暴雨。山区及浅山区出现强降水诱发的中小河流洪水、山洪、地质灾害等次生灾害风险仍较大，城市低洼地区容易出现积水。