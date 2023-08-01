7月财新中国制造业PMI时隔两月再降至荣枯线下

财新星期二（8月1日）公布中国7月制造业采购经理指数（PMI）录得49.2，低于6月1.3个百分点，时隔两个月再次降至荣枯线之下。

这一走势与中国国家统计局并不一致。统计局星期一（7月31日）公布的7月制造业PMI小幅上行至49.3，高于6月0.3个百分点，连续四个月位于50以下的收缩区间。

从财新中国制造业PMI各分项数据看，6月制造业需求疲弱，供给随之同步收缩。当月制造业新订单指数和生产指数分别录得1月和2月以来的新低。

调查企业反映，近期市况疲弱，客户需求相应下降，新订单在连续增长两个月后重现下降；受此影响，制造商产出也轻微收缩。外需是拖累制造业需求的主要因素。由于海外经济衰退风险增加，外需明显不足，7月新出口订单指数大幅降至2022年10月以来新低。

7月制造业就业继续恶化，用工规模连续第五个月下降，但降幅边际放缓。企业减少用工的原因，主要是市场需求有限，也有降本增效考虑。

制造业采购活动也与生产一样，自年初以来首次出现轻微收缩。与此同时，原材料库存微增，但增幅较6月放缓；产成品库存指数自2022年10月后首次高于荣枯线，升幅轻微。

财新智库高级经济学家王喆说，7月制造业景气度降至收缩区间，宏观景气度低、经济下行压力大仍是不争事实。中共中央政治局定调当前经济运行面临新的困难挑战，外部环境复杂严峻，强调要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用。政策层面保就业、稳预期、增加居民收入仍是重中之重。当前货币政策对供给端提振效果有限，针对需求的积极财政政策更应成为优先选项。