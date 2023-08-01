传飞虎队前主管将成港警公共关系部新“一哥”

香港警务处副处长（行动）袁旭健将于8月16日正式荣休，预计将带动警队的人事升迁和变动。有消息称，飞虎队前主管、现为助理处长（支援）陈思达将是警察公共关系部新“一哥”。

据《星岛日报》星期二（8月1日）引述消息人士报道称，香港警务处现任副处长（管理）周一鸣将调任副处长（行动），填补袁旭健留下的空缺。现任行动处处长陈俊燊将升任副处长（管理)，助理处长（公共关系）陈东将接替陈俊燊升任行动处处长。陈东的职位则由曾任飞虎队主管、现任助理处长（支援）陈思达接替，成为警察公共关系部新“一哥”。

早前有消息称，香港警务处助理处长（公共关系）一职，由现任湾仔警区指挥官区永樑升任，不过，最新消息指将由陈思达接任，区永樑则接任助理处长（支援）。

观乎香港警队升职路线图，凡出任助理处长（公共关系），在警队的前途几乎肯定无可限量。以陈东为例，去年接任该职位，仅一年已擢升为行动处处长，职级等同高级助理警务处处长。

陈思达毕业于香港中文大学，被视为警队明日之星。他1997年加入警队任职督察，期间曾驻守机动部队、保安部、特警队（飞虎队），处长私人助理等职务。晋升警司后，他曾担任机动部队教官及特警队主管。2017年，陈思达晋升高级警司，分别出任沙田警区副指挥官及机场警区指挥官。

2019年，陈思达升任总警司，在反修例示威期间，任新界南应变大队指挥官，之后出任湾仔警区指挥官，之后接任支援部总警司（支援）。今年4月，他晋升为助理处长，掌管支援部。

陈思达先后到上海浦东干部学院、澳洲警察管理学院、美国亚太安全研究中心及剑桥大学等大陆和海外院校受训。他也持有辅导学和应用犯罪学及警务研究两个硕士学位。